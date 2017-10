Konec Seksa v mestu

Najprej je bila knjiga izpod peresa Candace Bushnell, sledila je serija, ki si je v šestih sezonah prislužila številne nagrade in pridobila milijone oboževalk in oboževalcev. Drzno, neposredno in moderno obravnavanje spolnosti, odnosov, prijateljstva, mode in kariere v življenjih štirih sodobnih žensk, ki so si med seboj kar se da različne, a obenem tesno povezane, je pred male zaslone pritegnilo preštevilne, zaradi opolzkih prizorov pa mnoge tudi odvrnilo.









A vendarle, Seks v mestu je postal kultna serija, ki ji je, logično, moral slediti epilog. Štiri leta po koncu zadnje epizode je nastal film, ki so ga kritiki po večini raztrgali, a kinematografski izkupiček je navdušil, zato je drugi del sledil že leta 2010. S še slabšimi kritikami, a kljub temu z željo milijonov podpornikov, da se posname še tretji del. Scenarij in čudovita zgodba o priljubljeni četverici, kot tretji del opisujejo razočarani producentje, bi se preprosto morala zliti na veliko platno in osrečiti oboževalce prav kmalu, a se to, kot je zdaj že tudi uradno potrjeno, ne bo zgodilo.









Seks v mestu bo tako ostal v čudovitem spominu vseh, ki so jih toliko let navdihovale Carrie, Charlotte, Miranda in najdrznejša med njimi, Samantha. Prav Kim Cattrall, ki je izvrstno upodabljala promiskuitetno piarovko in uspešno poslovno žensko, je odpovedala sodelovanje – po besedah preostalih članov ekipe je to storila v zadnjem hipu, potem ko producentje niso bili pripravljeni ustreči njenim domnevno nemogočim zahtevam, ki naj bi bile uperjene proti glavni junakinji Sarah Jessici Parker (Carrie), a kot pravi zvezdnica sama, je vlogo v tretjem delu zavrnila že pred letom dni, zato ne razume, čemu takšen pomp.









Kakor koli že, od projekta so se poslovile tudi preostala dekleta in nekateri drugi člani zasedbe, Parkerjeva je tako sporočila: »Konec je, filma ne bo. Razočarana sem, ker ne bomo mogli podeliti te čudovite, vesel, zabavne in navdihujoče zgodbe. Nisem razočarana samo zato, ker ne bomo nastopile v novem filmu, žalostna sem, ker bomo občinstvo prikrajšali za čudovito doživetje.«









Za filmom žaluje tudi Kristin Davis, ki je dolga leta upodabljala nekoliko starokopitno, romantično in vedno nekoliko zadržano Charlotte: »Rada se oziram nazaj in si ogledujem prizore iz naše dolge zgodbe. Izjemno ponosna sem, da sem lahko upodabljala Charlotte in jo spremljala med vsemi njenimi vzponi ter padci. Tretjega dela ne bo, čeprav si zelo želim, da bi lahko povedale še tretje poglavje. Tako nam ostanejo le še spomini, a vedite, da še kako dobro čutimo vašo podporo in ljubezen, ki ste nam ju izkazovali vsa ta leta. Zelo smo hvaležne za vse oboževalce!«









Cattrallova je novico komentirala mnogo bolj zadržano pragmatično: strinjala se je s kritikami, češ da je bil drugi del filma popolna polomija, oboževalce pa vabi, da z njo zrejo v prihodnost. Morda tudi prek katere od njenih novih serij.